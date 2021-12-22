Незвичайна ДТП: в Одесі нетвереза жінка "збила" трамвай

Достатньо курйозна подія сталася у Придніпровському районі Одеси вдень 21 грудня. Нетвереза жінка врізалася головою у трамвай, який у цей час рухався.

На місці інциденту працювали медики швидкої та поліцейські. Правоохоронцям довелося відкрити кримінальне провадження щодо ДТП з постраждалою.

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Втім, винуватцем аварії, скоріш за все, визнають саму жінку, оскільки вона порушила правила дорожнього руху.

Набігла на вагон

ДТП сталася о 14:19 на вулиці Добровольського, 49 у Приморському районі Одеси.

Нетвереза пішохідка намагалася перетнути трамвайні колії у забороненому для цього місці.

Під час спроби подолати перешкоду жінка набігла на трамвай, що рухався.

Головою пішохідка протаранила бокову частину вагону. Після аварії рух трамваїв у напрямку Пересипу довелося тимчасово призупиняти.

Постраждалу з травмою голови госпіталізували до лікарні. Про стан жінки наразі нічого не відомо.

Схожий випадок у Львові

19 грудня 2020 у Львові нетверезий пішохід проїхався на капоті BMW. Чоловік вискочив під машину, а власник не зміг уникнути зіткнення. Суд визнав винним у ДТП саме пішохода, а згодом власник "німця" відсудив у нього 44 тисячі гривень компенсації за ремонт автівки.