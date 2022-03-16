Нічні обстріли Одещини: обійшлось без жертв, проте є поранені

У ніч на 16 березня ворог обстріляв деякі населені пункти Одещини. В ОВА кажуть, що обійшлось без жертв, проте є двоє поранених.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що потерпілим надають медичну допомогу.

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Мета ворога – пробити систему ППО

Братчук зауважив, що мета ворога – пробити систему протиповітряної оборони Одеси. Після цього окупанти хотіли б її виявити та знищити.

Речник ОВА наголосив, що сигнали повітряної тривоги лунають не просто так. Тому слід виконувати все, що необхідно.

Кораблі Чорноморського флоту залишаються

Кораблі Чорноморського флоту нікуди не поділись, каже Братчук. Вони курсують та перегруповуються. Дуже високою залишається ймовірність ракетних ударів по регіону. Проте українські сили оборони готові давати відсіч.

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