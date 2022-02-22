На Одещині проходять масштабні навчання СБУ: затримали 2 осіб із розшуку Інтерполу

На території Одещини зараз тривають масштабні навчання СБУ. Спецслужба продовжує комплексні заходи щодо запобігання розвідувально-підривної діяльності.

22 лютого в СБУ Одещини повідомили, що затримали 2 осіб, які перебували у розшуку Інтерполу. Окрім цього, під час перевірок викрили й сотні порушень.

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У ході навчань виявили реальні загрози

Наразі силовики розгорнули кілька КПП на території області. Тому СБУ закликала поставитися із розумінням до незручностей, які можуть виникнути.

Службовці зупиняють деякі автомобілі для перевірки документів і проведення обшуків. Але це відбувається лише в межах чинного законодавства. Також у ході них безумовно дотримуються прав і свобод людини.

Що виявили під час обшуків:

9 одиниць вогнепальної та холодної зброї;

наркотичні засоби та заборонені речовини;

6 автомобілів, які перебували у розшуку.

Окрім затримання 2 громадян, які були в міжнародному розшуку, виявили й інші порушення. На підставі них:

відкрили 9 кримінальних проваджень;

склали 586 протоколів про адміністративну відповідальність;

75 громадянам відмовили в пропуску через державний кордон;

щодо 3 осіб прийняли рішення про заборону в’їзду в Україну.

Навчання спецслужби й правоохоронців на Одещині / Фото СБУ

Що це за навчання

Передусім метою проведення комплексних заходів є відпрацювання взаємодії різних відомств. Мовиться, зокрема, про СБУ, Нацгвардію та Нацполіцію. Вони працюють над покращенням запобігання диверсійним і терористичним загрозам.

Навчання проводять на Одещині, оскільки область має стратегічне розташування. Також у Службі безпеки акцентували на наявності в регіоні численних важливих об'єктів інфраструктури.

Спільні тренування силовиків регіону не є чимось новим, оскільки вони відбуваються регулярно. Тренування завжди проходять в умовах, максимально наближених до реальних. У них використовують спеціальну техніку та озброєння.

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У Службі Безпеки закликали громадян до співпраці. Якщо у Вас є інформація, про наміри певних осіб щодо вчинення провокацій чи інших протиправних дій, потрібно повідомити про це за телефоном (048) 725-33-23 чи за електронною поштою usbu_ode@ssu.gov.ua.

Читайте текст допису СБУ Одещини:

У ході навчань, які тривають на Одещині, вилучено зброю та затримано осіб, яких розшукує Інтерпол

Служба безпеки України продовжує комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

З огляду на стратегічне розташування Одеської області та наявність у регіоні численних важливих об'єктів інфраструктури, спільні тренування силовиків регіону проводяться на регулярній основі.

У ці дні інтенсивна тренувальна кампанія спрямована на забезпечення належного рівня захисту від можливих терористичних загроз як цивільних, так і військових об’єктів.

Наразі, за координації Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області тривають багатоетапні контрдиверсійні навчання.

До тренувань залучені підрозділи обласних Управлінь СБУ, Національної гвардії України, Збройних Сил України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби, Міністерства з надзвичайних ситуацій, представники органів влади і місцевого самоврядування.

Метою проведення заходів стало відпрацювання складових міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним і терористичним загрозам.

Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.

У ході навчань силовики виявили реальні загрози національній безпеці. Зокрема під час догляду автомобілів на розгорнутих у ході навчань КПП:

• затримано 2 особи, які перебували в розшуку, в тому числі, у міжнародному по лінії Інтерполу;

• виявлено та вилучено 9 одиниць вогнепальної та холодної зброї, наркотичні засоби та психотропні речовини;

• вилучено 6 транспортних засобів, які перебували у розшуку.

За фактами, виявлених у ході тренувань правопорушень:

• розпочато 9 кримінальних проваджень;

• складено 586 протоколів про адміністративну відповідальність;

• 75 громадянам відмовлено в пропуску через державний кордон;

• щодо 3 осіб прийнято рішення про заборону в’їзду» в Україну.

Тренування відбуваються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

СБУ звертається до громадян із проханням зберігати спокій та із розумінням поставитися до незручностей, що можуть виникати у ході навчань, та дотримуватися правил особистої безпеки.