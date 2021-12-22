На Одещині різдвяна ялинка з монет у 5 копійок встановила рекорд України
Джерело:фейсбук Лани Вєтрової
У Доброславі, що в Одеській області, встановили ялинку із монет номіналом 5 копійок. Оригінальна декорація потрапила до книги рекордів України.
Інформацію про святкову ялинку-рекордсменку в мережі повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
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На Одещині ялинка встановила рекорд України
Різдвяну ялинку, встановлену в Доброславі, внесли книги рекордів України. Новорічна декорація відрізняється своєю оригінальністю. Для її виготовлення знадобилося 9 800 монет номіналом у 5 копійок та 1 у 2 копійки.
Монети ще заздалегідь почали збирати для ялинки дорослі й діти, і як класно, коли люди об'єднуються довкола цікавої ідеї,
– зазначила Вєтрова.
Це не перший рекорд у селищі
Керівниця реєстру рекордів додала, що голові Доброславської селищної ради Людмилі Прокопечко завжди вдасться дивувати всіх цікавими проєктами. Креативна ялинка на свята вже стала традицією Доброслава.
Сама ж Прокопечко уточнила, що у селищі вже встановили 17 рекорд України.
Вона також розповіла, що триметрову ялинку змайстрував скульптор Кирил Максименко.
На Одещині ялинка встановила рекорд України: Фото Лани Вєтрової, Людмили Прокопечко
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