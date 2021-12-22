Информацию о праздничной елке-рекордсменке в сети сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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В Одесской области елка установила рекорд Украины

Рождественскую елку, установленную в Доброславе, внесли в книгу рекордов Украины. Новогодняя декорация отличается своей оригинальностью. Для ее изготовления понадобилось 9 800 монет номиналом в 5 копеек и 1 в 2 копейки.

Монеты еще заранее начали собирать для елки взрослые и дети, и как классно, когда люди объединяются вокруг интересной идеи,

– отметила Ветрова.

Это не первый рекорд в поселке

Руководитель реестра рекордов добавила, что главе Доброславского поселкового совета Людмиле Прокопечко всегда удается удивлять всех интересными проектами. Креативная елка на праздники уже стала традицией Доброслава.

Сама Прокопечко уточнила, что в поселке уже установили 17 рекорд Украины.

Она также рассказала, что трехметровую елку смастерил скульптор Кирилл Максименко.

В Одесской области елка установила рекорд Украины: Фото Ланы Ветровой, Людмилы Прокопечко

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