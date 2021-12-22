Такие иллюминации превратили обычную деревню в новогоднюю сказку. Гирлянды разместили даже на грузовиках и тракторах.

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Сказочная атмосфера в Настасеве

Бульдозер ДТ-75, самосвал ГАЗ-52 и трактор Т-70 стали самыми популярными местами для фотографирования.

Село украсили за деньги общины и местного агрохозяйства. Праздничная сказка в Настасеве будет царить до конца Рождественских праздников.

Таким образом, село украшают к праздникам уже четвертый год подряд, но каждый год к праздничной иллюминации добавляют новые элементы.

Праздничное село в Тернопольской области / Фото "Думай":

Новогодняя атмосфера в других уголках страны

Вечером 18 декабря зажгли главную елку страны в Киеве. Ею можно полюбоваться на Софийской площади.

17 декабря открыли и главную елку Львова. Праздничное дерево было установлено перед Львовским театром оперы и балета.

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