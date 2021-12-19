Фото на странице в твиттере самой фотографки собрало почти 3 тысячи предпочтений и более двух сотен распространений. В частности его распространил Стефан Туал, бывший коммерческий директор Ethereum из Лондона.
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Британец похвалил украинскую елку и сравнил ее с лондонской
Вау. Сравните это с Лондоном, где наш мэр старается стереть и высмеять Рождество – извините, там праздничный сезон – любым способом,
– написал Туал.
Он также обозначил мэра Лондона Садика Хана и раскритиковал его, мол, он годится только для того, чтобы повысить налоги для среднего класса и превратить британскую столицу на гетто.
Украинскую елку хвалят и сравнивают с британской / Скриншот со страницы в твиттере Stephan Tual-Former CCO Ethereum
В этом году на Софийской площади 18 декабря засияла гирляндами 31-метровая искусственная елка. Кстати, украинцы также начали распространять в комментариях под фотографией Валентины Полищук, как выглядит елка в Лондоне и других известных городах мира.
Пользователь Тарас Семенюк показал, как выглядит елка в Лондоне / Скриншот из твиттера Tarås Semeniük
В частности Семенюк написал: "Это позорище главная елка Британии". Более того, в начале декабря через некрасивую елку в Лондоне на Трафальгарской площади, что в километре от Букингемского дворца, начался скандал – жители британской столицы были возмущены.
Пользователи сравнили елку в Киеве и Риме / Скриншот из фейсбука Валентины Полищук
В частности Дыня Игорь написал: "Я бы еще Илона Маска тегнул. А по факту, чтобы ты понимала, вот Рим, например".
Для сравнения прислали фото елки в Ватикане / Скриншот из фейсбука Валентины Полищук
Коротко о елке в Киеве
- Елку в столице Украины зажгли 18 декабря в 17 часов. В частности впервые за последние 8 лет в Киеве провели торжественное открытие новогодней елки в канун Дня святого Николая.
- Елка стоила городу в 9 миллионов гривен – эти деньги предоставили Киеву спонсоры.
- Главную елку 2022 года украсили гирляндами светящихся 5 цветами – белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском.
- Кроме того, на ней более 20 тысяч мелких игрушек золотистого и красного цветов, которые размещены точечно, чтобы дерево было якобы усеяно бисером.
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