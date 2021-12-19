Фото на странице в твиттере самой фотографки собрало почти 3 тысячи предпочтений и более двух сотен распространений. В частности его распространил Стефан Туал, бывший коммерческий директор Ethereum из Лондона.

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Британец похвалил украинскую елку и сравнил ее с лондонской

Вау. Сравните это с Лондоном, где наш мэр старается стереть и высмеять Рождество – извините, там праздничный сезон – любым способом,

– написал Туал.

Он также обозначил мэра Лондона Садика Хана и раскритиковал его, мол, он годится только для того, чтобы повысить налоги для среднего класса и превратить британскую столицу на гетто.

Украинскую елку хвалят и сравнивают с британской / Скриншот со страницы в твиттере Stephan Tual-Former CCO Ethereum

В этом году на Софийской площади 18 декабря засияла гирляндами 31-метровая искусственная елка. Кстати, украинцы также начали распространять в комментариях под фотографией Валентины Полищук, как выглядит елка в Лондоне и других известных городах мира.

Пользователь Тарас Семенюк показал, как выглядит елка в Лондоне / Скриншот из твиттера Tarås Semeniük

В частности Семенюк написал: "Это позорище главная елка Британии". Более того, в начале декабря через некрасивую елку в Лондоне на Трафальгарской площади, что в километре от Букингемского дворца, начался скандал – жители британской столицы были возмущены.

Пользователи сравнили елку в Киеве и Риме / Скриншот из фейсбука Валентины Полищук

В частности Дыня Игорь написал: "Я бы еще Илона Маска тегнул. А по факту, чтобы ты понимала, вот Рим, например".

Для сравнения прислали фото елки в Ватикане / Скриншот из фейсбука Валентины Полищук

Коротко о елке в Киеве

Елку в столице Украины зажгли 18 декабря в 17 часов. В частности впервые за последние 8 лет в Киеве провели торжественное открытие новогодней елки в канун Дня святого Николая.

Елка стоила городу в 9 миллионов гривен – эти деньги предоставили Киеву спонсоры.

Главную елку 2022 года украсили гирляндами светящихся 5 цветами – белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском.

Кроме того, на ней более 20 тысяч мелких игрушек золотистого и красного цветов, которые размещены точечно, чтобы дерево было якобы усеяно бисером.

В Киеве засияла главная елка страны – смотрите видео