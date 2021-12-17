Торжественное мероприятие традиционно прошло на площади перед Львовским национальным театром имени Соломии Крушельницкой. Львовян, кроме засвечивания новогодней елки ждала праздничная программа.

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Во Львове зажгли главную новогоднюю елку

На площади перед Оперным театром в канун Дня святого Николая, 17 декабря, состоялось официальное засвечивание главной новогодней елки города. В этом году дерево привезли из села Оброшино. Его подарил Львову 85-летний местный житель Василий Козленко.

Новогодняя красавица высотой 17 метров. Ее возраст – 35 лет. Дерево было установлено в центре города 13 декабря. В течение всей недели елку и площадь вокруг нее украшали праздничной иллюминацией. В этом году концепцию новогоднего убранства разработали львовские художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко.

Город решили украсить в аутентичном стиле. Для этого использовали традиционные рождественские "пауки" и ромбы, которые издавна символизируют род и силу. Вокруг новогодней красавицы установили рождественский забор, украшенный орнаментом с символикой ромбов, разработанный мастером Дарьей Алешкиной. Художники избрали минималистичный подход к украшениям. Однако, вероятно, на следующий год концепцию усложнят и предложат характерные для Львова и Западной Украины идеи.

Торжественное мероприятие посетило множество львовян и туристов. Также на засвечивание главной елки пришли представители городской власти и Василий Козленко, благодаря которому Львов получил прекрасное и пышное праздничное дерево. Для всех собравшихся выступила хоровая капелла "Дударик".

Примите во внимание! Управление культуры Львовского горсовета порекомендовало использовать похожие традиционные орнаменты для участия в конкурсе на лучшее рождественско-новогоднее оформление витрин, ворот, окон и балконов.

Смотрите трансляцию открытия главной елки Львова: