Торжественное мероприятие традиционно прошло на площади перед Львовским национальным театром имени Соломии Крушельницкой. Львовян, кроме засвечивания новогодней елки ждала праздничная программа.
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Во Львове зажгли главную новогоднюю елку
На площади перед Оперным театром в канун Дня святого Николая, 17 декабря, состоялось официальное засвечивание главной новогодней елки города. В этом году дерево привезли из села Оброшино. Его подарил Львову 85-летний местный житель Василий Козленко.
Новогодняя красавица высотой 17 метров. Ее возраст – 35 лет. Дерево было установлено в центре города 13 декабря. В течение всей недели елку и площадь вокруг нее украшали праздничной иллюминацией. В этом году концепцию новогоднего убранства разработали львовские художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко.
Город решили украсить в аутентичном стиле. Для этого использовали традиционные рождественские "пауки" и ромбы, которые издавна символизируют род и силу. Вокруг новогодней красавицы установили рождественский забор, украшенный орнаментом с символикой ромбов, разработанный мастером Дарьей Алешкиной. Художники избрали минималистичный подход к украшениям. Однако, вероятно, на следующий год концепцию усложнят и предложат характерные для Львова и Западной Украины идеи.
Торжественное мероприятие посетило множество львовян и туристов. Также на засвечивание главной елки пришли представители городской власти и Василий Козленко, благодаря которому Львов получил прекрасное и пышное праздничное дерево. Для всех собравшихся выступила хоровая капелла "Дударик".
Смотрите трансляцию открытия главной елки Львова: