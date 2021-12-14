Елку установили на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В этом году ее украсят в аутентичном стиле.

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Елку привезли с Карпат 35 лет назад

В центре Львова 13 декабря установили главную елку. Нынешнее дерево имеет высоту 17 метров. Его подарил городу 85-летний житель села Оброшино Василий Козленко. Мужчина рассказал, что 35 лет назад привез дерево с Карпат автобусом. После он высадил елку в своем дворе.

За эти годы она выросла очень большой. И Козленко опасался, что дерево может упасть во время непогоды на дом. Именно поэтому он решил подарить его Львову. Коммунальщикам понадобилось больше 5 часов, чтобы срезать и привезти во Львов главную новогоднюю елку.

Откровенно говоря, будет немножко в первые дни ее недоставать, потому что 35 лет во дворе простояла,

– заметил мужчина.

В течение недели елку и площадь вокруг нее будут украшать в аутентичном стиле. Новогоднюю концепцию разработали львовские художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко. В украшении будут использовать традиционные рождественские пауки и ромбы.

Главную львовскую елку торжественно зажгут накануне Дня святого Николая – 17 декабря. На мероприятии будет выступать хоровая капелла "Дударик". Также на открытие придет и сам Василий Козленко.

Смотрите видео, как во Львове устанавливали главную елку: