Ялинку встановили на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Цьогоріч її прикрасять в автентичному стилі.

До теми Надзвичайно пишна і гарна: у центрі Львова встановили головну ялинку

Ялинку привезли з Карпат 35 років тому

У центрі Львова 13 грудня встановили головну ялинку. Цьогорічне дерево має висоту 17 метрів. Його подарував місту 85-річний житель села Оброшине Василь Козленко. Чоловік розповів, що 35 років тому привіз дерево з Карпат автобусом. Опісля він висадив ялинку в своєму дворі.

За ці роки вона виросла дуже великою. Тож Козленко побоювався, що дерево може впасти під час негоди на будинок. Саме тому він вирішив подарувати його Львову. Комунальникам знадобилося понад 5 годин, аби зрізати й привезти до Львова головну новорічну ялинку.

Відверто кажучи, буде трошки у перші дні її бракувати, бо 35 років на подвір'ї простояла,

– зауважив чоловік.

Протягом тижня ялинку та площу навколо неї оздоблюватимуть в автентичному стилі. Новорічну концепцію розробили львівські художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко. В оздобленні використовуватимуть традиційні різдвяні павуки та ромби.

Головну львівську ялинку урочисто засвітять напередодні Дня святого Миколая – 17 грудня. На заході виступатиме хорова капела "Дударик". Також на відкриття прийде й сам Василь Козленко.

Дивіться відео, як у Львові встановлювали головну ялинку: