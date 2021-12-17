Урочистий захід традиційно відбувся на площі перед Львівським національним театром імені Соломії Крушельницької. На львів'ян, окрім засвічення, новорічної ялинки чекала святкова програма.

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У Львові засвітили головну новорічну ялинку

На площі перед Оперним театром напередодні Дня святого Миколая, 17 грудня, відбулося офіційне засвічення головної новорічної ялинки міста. Цьогоріч дерево привезли із села Оброшине. Його подарував Львову 85-річний місцевий житель Василь Козленко.

Новорічна красуня має висоту 17 метрів. Її вік – 35 років. Дерево встановили у центрі міста 13 грудня. Протягом усього тижня ялинку та площу довкола неї прикрашали святковою ілюмінацією. Цьогоріч концепцію новорічного оздоблення розробили львівські художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко.

Місто вирішили прикрасити в автентичному стилі. Для цього використали традиційні різдвяні "павуки" та ромби, які здавна символізують рід і силу. Навколо новорічної красуні встановили різдвяний паркан, оздоблений орнаментом із символікою ромбів, який розробила майстриня Дар'я Альошкіна. Художники обрали мінімалістичний підхід до прикрас. Однак, ймовірно, наступного року концепцію ускладнять і запропонують характерні для Львова та Західної України ідеї.

Урочистий захід відвідали безліч львів'ян та туристів. Також на засвічення головної ялинки прийшли представники міської влади та Василь Козленко, завдяки якому Львів цьогоріч отримав чудове та пишне святкове дерево. Для усіх присутніх виступила хорова капела "Дударик".

Зауважте! Управління культури Львівської міськради порекомендувало використовувати схожі традиційні орнаменти для участі у цьогорічному конкурсі на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин, брам, вікон та балконів.

Дивіться трансляцію відкриття головної львівської ялинки: