К харьковчанам обратился мэр города Игорь Терехов. Политик поздравил всех присутствующих с Днем святого Николая. Он подчеркнул, что это – любимый детский праздник.

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Терехов пожелал, чтобы святой Николай оберегал город и принес харьковчанам улыбки, радость и благополучие. "Открывая эту елку, мы открываем ряд новогодних праздников, новогодних представлений и новогоднего чуда", – подчеркнул политик.

В центре находится праздничная ярмарка

Кроме торжественного открытия елки в центре Харькова организовали карнавал и концерт. Накануне в городе открыли новогоднюю ярмарку, также на площади Свободы. Она будет работать каждый день с 10:00 до 22:00. Там, например, можно будет отведать разных вкусностей. Кроме этого, рядом обустроили каток.

Церемония открытия главной елки Харькова / Фото городского совета

Елки в других городах Украины

Вечером 18 декабря зажгли главную елку страны в Киеве. Ею можно полюбоваться на Софийской площади.

17 декабря открыли и главную елку Львова. Праздничное дерево было установлено перед Львовским театром оперы и балета.

Курьезные ситуации с елками

Сразу в двух украинских городах накануне попадали главные елки. Пострадали новогодние красавицы Мариуполя на Донетчине и Лебедина в Сумской области. В Мариуполе дерево упало на железное ограждение. Скорее всего, это произошло из-за штормового ветра. Ведь его скорость достигала 15 метров в секунду. Сильный ураган завалил елку и в Лебедине, не выдержало основание. К счастью, в результате этих инцидентов никто не пострадал.

Как прошло открытие елки в столице: смотрите видео 24 канала