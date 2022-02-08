На Одещині з'явилося нове село-привид: зворушлива історія останньої жительки

Список сіл-привидів України поповнила Іванівка, що в Березівському районі на Одещині. На початку лютого померла його остання мешканка – бабця Марія.

Колись цей населений пункт був одним із найвіддаленіших у Великомихайлівському районі. Можливо, саме через це кількість його населення поступово зменшувалась.

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"Мріяла про відродження рідного села"

Про сумну звістку розповів у фейсбуку місцевий журналіст Ігор Столяров. Він був особисто знайомий із останньою жителькою Іванівки.

Бабця Маруся любила розповідати про те яка вона була чудова співачка у хорі величезного місцевого колгоспу. Вона мріяла про відродження рідного села,

– поділився Столяров.

За словами чоловіка, Маруся практично до дня смерті жила одна у селі Іванівка. Із компанії в неї переважно були лише двоє песиків, які старанно охороняли двір. А ось довкола вже давно була лише вулиця зі зруйнованими хатинами.

Розташування вимерлого села Іванівка / Карта google

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Відповідно до даних перепису 1989 року, населення села становило 132 особи – 57 чоловіків і 75 жінок. А вже у 2001 році свідчили тут жили 124 людини.

Читайте текст допису з фейсбуку Ігоря Столярова:

Дізнався, що померла остання жителька села Іванівка Знам'янської громади Березівського району. Раніше це було одне з найвіддаленіших сіл Великомихайлівського району.

Бабця Маруся любила розповідати про те яка вона була чудова співачка у хорі величезного місцевого колгоспу. Вона мріяла про відродження рідного села. Практично до дня смерті Маруся жила одна у селі Іванівка. Розмовляла з двома песиками, які бігали у її дворі. А навколо вулиця зі зруйнованих хатин…

Під час нашої останньої зустрічі вона запросила мене до хати й довго говорила про тяжке сільське життя. Вона згадувала молодість і казала, як тоді було добре. Була робота у всіх та чудовий хор.

Я багато писав про нестерпне життя мешканців сіл, але чиновники, як правило, не бажали змінювати життя людей на краще, а частіше думали, як мені помститися за правду.

Якщо ви побачите на мапі України село Іванівка Березівського району сумно про це говорити, але село все вимерло. Останньою була бабця Маруся...