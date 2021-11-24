В Одесі перекинулась фура: відео з місця ДТП

На Хутірській в Одесі перекинулась фура. Наразі невідомо, чи є внаслідок ДТП постраждалі. У мережі кажуть, що на місці працювала поліція.

Аварія трапилась 24 листопада зранку. У мережі публікують відео з місця ДТП. Офіційної інформації щодо інциденту поліцейські поки не надали.

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Деталі ДТП

На відео видно, що фура лежить на узбіччі. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, тому вантажівка перекинулась на бік. Однак остаточну причину аварії з'ясовує поліція.

У мережі закликають людей, об'їжджати цю ділянку дороги. Також люди пишуть, що на Хутірській проїзд фур заборонений. Тому одесити здивовані, як на вулиці сталася ДТП за участю вантажівки.

На Хутірській перекинулась фура: відео

За даними телеграму "Підслухано Одеса", через аварію ускладнився рух. На місці працювали швидка, поліція та рятувальники. Також очевидці помітили витік бензину з вантажівки.

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