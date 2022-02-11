В Одесі підпалили авто заступника директора комунального підприємства, – ЗМІ

У дворі на Лідерсовському бульварі в Одесі загорівся автомобіль. За версією місцевих журналістів, авто належить заступнику директора одеського комунального підприємства.

Інцидент стався 10 лютого орієнтовно о 5 годині ранку. Біля житлового багатоповерхового будинку в Одесі загорілася Toyota Camry.

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Відкрили кримінальне провадження

На місці події працювали правоохоронці. Відомо, що вогонь пошкодив задню частину автомобіля. Люди не постраждали.

За фактом умисного пошкодження майна відкрили кримінальне провадження. Причетних до підпалу осіб та обставини події встановлюють.

Авто директора підприємства

Видання "Думська" повідомило, що Toyota Camry належить 35-річному Костянтину Сироті. Він є заступником директора комунального підприємства "Обласна служба експлуатації адміністративних будівель".

Компанія відповідає за комплексне обслуговування будівель. Зокрема, здійснює електромонтажні роботи, встановлює водопроводи, системи опалення, кондиціонери тощо.

Підпал авто активіста

Інший випадок з умисним підпалом автомобіля стався в Дніпрі 13 січня. Постраждав Chevrolet Aveo, який належить місцевому активісту Олександру Воропаєву.

Авто згоріло вщент. На щастя, це сталося вночі, тож крім транспортних засобів вогонь більше нікого не зачепив.



Невідомі спалили авто активіста в Дніпрі / Фото ДСНС

На записах із камер відеоспостереження на місці події помітили двох осіб. Вони облили автомобіль невідомою речовиною, підпалили, а тоді втекли.