В Одесі повідомили про замінування ліцею
17 січня 2022 , 10:23
Джерело:Національна поліція
У Малиновському районі Одеси 17 січня можливо замінували ліцей. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Навчальний заклад розташований на вулиці Генерала Петрова, 34. Загрозу вибуху перевіряє слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.
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Повідомлення про замінування в Одесі
Поліцейські 16 січня отримали інформацію про замінування пам'ятника Дюку де Рішельє. Однак після перевірки об'єкта, правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів та речовин.Зверніть увагу! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушникам загрожує від 2 до 6 років тюрми.