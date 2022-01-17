В Одесі повідомили про замінування ліцею

У Малиновському районі Одеси 17 січня можливо замінували ліцей. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Навчальний заклад розташований на вулиці Генерала Петрова, 34. Загрозу вибуху перевіряє слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.

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Повідомлення про замінування в Одесі

Поліцейські 16 січня отримали інформацію про замінування пам'ятника Дюку де Рішельє. Однак після перевірки об'єкта, правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів та речовин.