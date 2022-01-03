В Одесі продавці облили соляркою тисячі ялинок, які не продали до Нового року

В Одесі комунальники прибрали з вулиць понад 2,5 тисячі ялинок. Однак через дії продавців, віддати їх на корм тваринам не змогли.

Не собі й нікому, – як мислять продавці

Перед тим, як викинути ялинки, продавці облили їх соляркою. Через це тисячі дерев довелося вивезти на смітник.

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Всі дерева вивезли на смітник, оскільки використовувати їх на корм тваринам не можна. Перед тим, як кинути ялинки, продавці облили їх соляркою. Важко пояснити такі дії, але, очевидно, вони хотіли, щоб дерева нікому не дісталися,

– наголосили комунальники.

На яких вулицях знайшли пошкодженні ялинки

Бочарова,

Висоцького,

Заболотного,

Марсельської,

Семена Палія.

Наразі невідомо, чи облили займистою речовиною залишені ялинки та сосни в інших районах Одеси.

У Києві провели перевірку ялинок, які продають на ринках

Перед Новим роком 24 канал долучився до перевірки ялинок у місцях продажу в Києві. Під час рейду з'ясувалося, що деякі дерева не мають номера, який мав би розташуватися на стовбурі дерева. По цьому чипу можна перевірити легальність продажу ялинки.

Еколог та зоозахисник Володимир Борейко розповів, що українці незаконно зрубали близько мільйона ялинок та сосон. Люди зрізають цінні молоді хвойні дерева, які через 20 років могли бути б величезними. Страждають і старші ялинки. Адже зловмисники зрубують їх, відпилюють верхівку, а середину залишають гнити у лісі.

Побороти нелегальну вирубку ялинок, на думку Борейка, можна лише популяризуючи штучні.

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