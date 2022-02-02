Люди живуть в руїнах: в Одесі дім після вибуху не відновлюють уже 10 місяців – моторошні фото

В Одесі будинок, у якому ще у квітні пролунав вибух, вже 10 місяців стоїть у занедбаному стані. При цьому, міськрада на його відновлення виділяла 6 мільйонів гривень.

Вибух газу в цій будівлі в Хуторському провулку стався ще на початку квітня. Він забрав життя однієї людини, а ще 10 сімей були змушені відселитися. Проте частина людей досі продовжує жити в напіврозваленому будинку.

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Усе позакривали дошками

На фото, які оприлюднили журналісти, помітно, що в будівлі з "відновлення" є лише дошки. Ними закрили дірку, де раніше було вікно під'їзду. Такими ж дошками закрили двері зруйнованої квартири.

Проте наймоторошніше виглядає місце, де взагалі немає стіни біля сходової клітки. Навіть із дошками воно виглядає вкрай небезпечним.

Як виглядає дім, де стався вибух / Фото телеграму "7 канал"

Головне про цей вибух

Аварія сталась в житловому будинку на Хуторському провулку 2 квітня. Там на спершу вибухнув побутовий газ, а потім почалась пожежа на 2 поверсі.

Місцеві жителі повідомили про це в ДСНС о 14:39. Спершу повідомляли, що є лише потерпілий. Свідки зазначали, що вибух був настільки сильним, що вилетіли в різні сторони кілька вікон.

Там загинула ще одна людина

28 січня повідомили, що під час демонтажу стіни цього дому стався обвал. Під уламками будинку опинилися 3 людини. Двоє з робітників потрапили до лікарні з переломами кінцівок, а один загинув.

У поліції Одещини почали розслідування за статтею про порушення правил під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Вона передбачає до 5 років умовного ув'язнення або й навіть 8 років в'язниці.

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