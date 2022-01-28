Мовиться про руйнування стіни дому на вулиці Хуторська. Там загинула одна людина та ще кілька постраждали.

Ця подія В Одесі раптово обвалилися стіна в житловому будинку: є постраждалі

Врахували загибель потерпілого

У поліції Одещини того ж зареєстрували цю подію. Справу розслідують як порушення правил під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. А саме за частиною статті Кримінального кодексу, де згадується загибель людини.

Якщо слідчі встановлять, хто винен, то цих людей можуть покарати вкрай суворо. За цією статтею винуватцям загрожує до 5 років умовного ув'язнення або й навіть 8 років в'язниці. Слід зазначити, що наразі нікому ще не оголошували підозру.

Що відомо про цю трагедію

Про те, що трапився обвал стіни повідомили в першій половині дня. Тоді ж і повідомили, що є постраждалі.

Туди негайно прибули рятувальники, які почали діставати людей з-під завалів.

Згодом повідомили, що під уламками споруди були 3 робітники.

Один із них, на жаль, загинув по дорозі до лікарні. Інші ж госпіталізовані з переломами ніг та рук.

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