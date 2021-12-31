Одеситка змушувала малолітнього сина пити горілку й знімала це на відео

Жителька Одеси випивала вдома і вирішила змусити до цього малолітнього сина. Хлопчик показово відмовлявся, але жінка його переконала випити напій.

Увесь процес одеситка знімала на відео. Згодом його побачили обурені користувачі соцмереж та почали масово поширювати.

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Мати в Одесі споювала малолітнього сина

У ролику помітно, що маленький мешканець Одеси, віком 3 – 4 років, спокійно грається біля мами. Жінка вирішила підсунути йому чарку з горілкою.

Дитина кілька разів відмовлялася вживати спиртне. Вочевидь, хлопчик знав, що там – горілка.

Мати його переконувала випити вміст чарки. Вона запевняла, що там – сік.



Одеситка змусила малолітнього сина пити горілку / Фото з телеграму “Х***я Одесса”

Щоб остаточно розвіяти сумніви сина, одеситка й справді розбавила горілку невеликою кількістю соку. Після цього вона передала чарку синові й закликала разом випити.

Коли хлопчик надпив алкоголь, одразу виплюнув його. Дитина також розплакалась через обман матері, а жінка в цей час голосно засміялася.

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Рекомендації медиків

В Україні передбачена кримінальна відповідальність за невиконання батьками обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей. Матері з Одеси може загрожувати до 239 тисяч гривень штрафу.

Американські медики наголошують, що зловживати алкогольними напоями не варто. Максимальна добова доза для жінок становить 1 одиницю, для чоловіків – 2 одиниці.

Під одиницею спиртного мають на увазі:

0,3 літра пива;

чарку горілки;

пів келиха, або 75 мілілітрів вина.

У Великій Британії лікарі ще більш суворі. Вони наголосили, що безпечного рівня вживання алкоголю немає. Однак рекомендували обмежитись щонайбільше 14 одиницями на тиждень.