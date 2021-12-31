Весь процесс одесситка снимала на видео. Впоследствии его увидели возмущенные пользователи соцсетей и начали массово распространять.

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Мать в Одессе спаивала малолетнего сына

В ролике заметно, что маленький житель Одессы, в возрасте 3 – 4 лет, спокойно играет возле мамы. Женщина решила подсунуть ему рюмку с водкой.

Ребенок несколько раз отказывался употреблять спиртное. Очевидно, мальчик знал, что там водка.

Мать его убеждала выпить содержимое рюмки. Она уверяла, что там – сок.

Одесситка заставила малолетнего сына пить водку / Фото из телеграма "Х****я Одесса"

Чтобы окончательно развеять сомнения сына, одесситка действительно разбавила водку небольшим количеством сока. После этого она передала рюмку сыну и призвала выпить вместе.

Когда мальчик надпил алкоголь, сразу выплюнул его. Ребенок также расплакался из-за обмана матери, а женщина в это время громко засмеялась.

В Одессе мать убедила ребенка выпить водку: смотрите видео (18+)

Справка. В Украине предусмотрена уголовная ответственность за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Матери из Одессы может грозить до 239 тысяч гривен штрафа.

Рекомендации медиков

Американские медики отмечают, что злоупотреблять алкогольными напитками не стоит. Максимальная суточная доза для женщин составляет 1 единицу, для мужчин – 2 единицы.

Под единицей спиртного подразумевают:

0,3 литра пива;

рюмку водки;

полбокала, или 75 миллилитров вина.

В Великобритании врачи еще более строгие. Они подчеркнули, что безопасного уровня употребления алкоголя нет. Однако рекомендовали ограничиться максимум 14 единицами в неделю.