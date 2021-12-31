Весь процесс одесситка снимала на видео. Впоследствии его увидели возмущенные пользователи соцсетей и начали массово распространять.
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Мать в Одессе спаивала малолетнего сына
В ролике заметно, что маленький житель Одессы, в возрасте 3 – 4 лет, спокойно играет возле мамы. Женщина решила подсунуть ему рюмку с водкой.
Ребенок несколько раз отказывался употреблять спиртное. Очевидно, мальчик знал, что там водка.
Мать его убеждала выпить содержимое рюмки. Она уверяла, что там – сок.
Одесситка заставила малолетнего сына пить водку / Фото из телеграма "Х****я Одесса"
Чтобы окончательно развеять сомнения сына, одесситка действительно разбавила водку небольшим количеством сока. После этого она передала рюмку сыну и призвала выпить вместе.
Когда мальчик надпил алкоголь, сразу выплюнул его. Ребенок также расплакался из-за обмана матери, а женщина в это время громко засмеялась.
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Рекомендации медиков
Американские медики отмечают, что злоупотреблять алкогольными напитками не стоит. Максимальная суточная доза для женщин составляет 1 единицу, для мужчин – 2 единицы.
Под единицей спиртного подразумевают:
- 0,3 литра пива;
- рюмку водки;
- полбокала, или 75 миллилитров вина.
В Великобритании врачи еще более строгие. Они подчеркнули, что безопасного уровня употребления алкоголя нет. Однако рекомендовали ограничиться максимум 14 единицами в неделю.