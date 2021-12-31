Увесь процес одеситка знімала на відео. Згодом його побачили обурені користувачі соцмереж та почали масово поширювати.
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Мати в Одесі споювала малолітнього сина
У ролику помітно, що маленький мешканець Одеси, віком 3 – 4 років, спокійно грається біля мами. Жінка вирішила підсунути йому чарку з горілкою.
Дитина кілька разів відмовлялася вживати спиртне. Вочевидь, хлопчик знав, що там – горілка.
Мати його переконувала випити вміст чарки. Вона запевняла, що там – сік.
Одеситка змусила малолітнього сина пити горілку / Фото з телеграму “Х***я Одесса”
Щоб остаточно розвіяти сумніви сина, одеситка й справді розбавила горілку невеликою кількістю соку. Після цього вона передала чарку синові й закликала разом випити.
Коли хлопчик надпив алкоголь, одразу виплюнув його. Дитина також розплакалась через обман матері, а жінка в цей час голосно засміялася.
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Рекомендації медиків
Американські медики наголошують, що зловживати алкогольними напоями не варто. Максимальна добова доза для жінок становить 1 одиницю, для чоловіків – 2 одиниці.
Під одиницею спиртного мають на увазі:
- 0,3 літра пива;
- чарку горілки;
- пів келиха, або 75 мілілітрів вина.
У Великій Британії лікарі ще більш суворі. Вони наголосили, що безпечного рівня вживання алкоголю немає. Однак рекомендували обмежитись щонайбільше 14 одиницями на тиждень.