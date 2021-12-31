Увесь процес одеситка знімала на відео. Згодом його побачили обурені користувачі соцмереж та почали масово поширювати.

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Мати в Одесі споювала малолітнього сина

У ролику помітно, що маленький мешканець Одеси, віком 3 – 4 років, спокійно грається біля мами. Жінка вирішила підсунути йому чарку з горілкою.

Дитина кілька разів відмовлялася вживати спиртне. Вочевидь, хлопчик знав, що там – горілка.

Мати його переконувала випити вміст чарки. Вона запевняла, що там – сік.



Одеситка змусила малолітнього сина пити горілку / Фото з телеграму “Х***я Одесса”

Щоб остаточно розвіяти сумніви сина, одеситка й справді розбавила горілку невеликою кількістю соку. Після цього вона передала чарку синові й закликала разом випити.

Коли хлопчик надпив алкоголь, одразу виплюнув його. Дитина також розплакалась через обман матері, а жінка в цей час голосно засміялася.

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Довідка. В Україні передбачена кримінальна відповідальність за невиконання батьками обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей. Матері з Одеси може загрожувати до 239 тисяч гривень штрафу.

Рекомендації медиків

Американські медики наголошують, що зловживати алкогольними напоями не варто. Максимальна добова доза для жінок становить 1 одиницю, для чоловіків – 2 одиниці.

Під одиницею спиртного мають на увазі:

0,3 літра пива;

чарку горілки;

пів келиха, або 75 мілілітрів вина.

У Великій Британії лікарі ще більш суворі. Вони наголосили, що безпечного рівня вживання алкоголю немає. Однак рекомендували обмежитись щонайбільше 14 одиницями на тиждень.