Одеські майнери вкрали в держави електроенергії на мільйони гривень

Служба безпеки України викрила та ліквідувала незаконний майнінг-центр криптовалют. Він викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об'єкта критичної інфраструктури.

Злочинна діяльність могла спричинити надзвичайні ситуації у транспортній сфері. Мовиться про небезпеку під час залізничних перевезень.

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СБУ наголосила, що завдяки ліквідації протиправного бізнесу вдалось уникнути мільйонних бюджетних збитків. Наразі експертиза встановлює точні суми.



Майнінг-центр облаштували в орендованому приміщенні / Фото Служби безпеки України

Як діяли ділки

Слідчі повідомили, що створили незаконний майнінг-центр двоє жителів Одеси. Вони орендували приміщення та встановили там технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей.

Ділки конвертували в іноземну валюту частину незаконних прибутків ділки, а потім виводили за кордон через третіх осіб. Залишок цифрових грошей тримали на своїх віртуальних рахунках.



Правоохоронці ліквідували незаконний майнінг-центр / Фото Служби безпеки України

Як викрадали електроенергію

СБУ зазначила, що устаткування отримувало електроенергію через несанкціоноване підключення до державної електромережі. Також під час обшуків у приміщенні та за місцями проживання підозрюваних правоохоронці знайшли:

понад 100 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют;

засоби зв'язку і документи із доказами протиправної діяльності.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони шукають всіх причетних до злочину.

Підпільна криптоферма на Київщині

Служба безпеки України викрила незаконну криптоферму, що використовувала енергію із загальної електромережі. Через це держава отримала збитків на 3,5 мільйони гривень. Ділки під'єдналися до електропідстанції в обхід лічильника й платили за світло мінімальні суми.