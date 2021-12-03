До організації злочинної схеми причетні троє жителів Київської області. Майнінгом криптовалют вони займалися в орендованому приміщенні у Бучанському районі. Саме там зловмисники розмістили спеціальне обладнання.

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На Київщині СБУ викрила криптоферму / Фото СБУ

"Крипту" виробляли майже безкоштовно

З'ясувалося, що підозрювані під'єдналися до електропідстанції в обхід лічильника, завдяки чому платили за світло мінімальні суми, які швидше були символічними.

Зрештою правоохоронці провели у них обшуки і вилучили спеціалізоване обладнання, яке оцінили у 6 мільйонів гривень.



Зловмисники завдали державі збитків на 3,5 мільйони гривень / Фото СБУ



Для майнінгу зловмисники орендували окреме приміщення / Фото СБУ



Під час обшуків вилучили обладнання на 6 мільйонів гривень / Фото СБУ



Тепер СБУ встановлює коло осіб, причетних до оборудки / Фото СБУ

Ділків судитимуть за шахрайство

Проти спільників, які займалися незаконним виробництвом криптовалют, відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 3 – 8 років.

Крім того, зараз встановлюється повне коло осіб, які могли бути учасниками схеми, а також проводяться різноманітні експертизи для встановлення остаточної суми збитків державі.

Схожий випадок на Дніпропетровщині

У червні СБУ викрила подібне угруповання на Дніпропетровщині. Там зловмисники під'єдналися до трансформаторної підстанції й завдали збитків на 2 мільйони гривень.