До організації злочинної схеми причетні троє жителів Київської області. Майнінгом криптовалют вони займалися в орендованому приміщенні у Бучанському районі. Саме там зловмисники розмістили спеціальне обладнання.
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На Київщині СБУ викрила криптоферму / Фото СБУ
"Крипту" виробляли майже безкоштовно
З'ясувалося, що підозрювані під'єдналися до електропідстанції в обхід лічильника, завдяки чому платили за світло мінімальні суми, які швидше були символічними.
Зрештою правоохоронці провели у них обшуки і вилучили спеціалізоване обладнання, яке оцінили у 6 мільйонів гривень.
Зловмисники завдали державі збитків на 3,5 мільйони гривень / Фото СБУ
Для майнінгу зловмисники орендували окреме приміщення / Фото СБУ
Під час обшуків вилучили обладнання на 6 мільйонів гривень / Фото СБУ
Тепер СБУ встановлює коло осіб, причетних до оборудки / Фото СБУ
Ділків судитимуть за шахрайство
Проти спільників, які займалися незаконним виробництвом криптовалют, відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 3 – 8 років.
Крім того, зараз встановлюється повне коло осіб, які могли бути учасниками схеми, а також проводяться різноманітні експертизи для встановлення остаточної суми збитків державі.
Схожий випадок на Дніпропетровщині
У червні СБУ викрила подібне угруповання на Дніпропетровщині. Там зловмисники під'єдналися до трансформаторної підстанції й завдали збитків на 2 мільйони гривень.