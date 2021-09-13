Про інцидент видання повідомляє з посиланням на власні джерела та ухвалу Печерського райсуду Києва від 28 серпня 2021 року.

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У кібердепартаменті СБУ створили злочинну групу

Державне бюро розслідувань встановило причетність співробітників кібердепартаменту СБУ до незаконного заволодіння грошима підприємця, який займався торгівлею криптовалют на біржах.

Зловмисники, "володіючи перевіреною інформацією, що підприємець має значні гроші, створили злочинну групу, в яку ввійшов керівний склад СБУ". Опісля, за інформацією видання, вони вирішили викрасти криптовалюту в чоловіка.

Представники СБУ викрали та катували людину

Інцидент трапився ще 1 жовтня 2020 року. Тоді посеред дня у Києві, на вулиці Михайлівській чинні співробітники СБУ підбігли до підприємця, застосували щодо нього грубу фізичну силу та заштовхали його у салон Volkswagen Т5.

Далі співробітники СБУ забрали ключі від квартири та телефон підприємця. Після цього 2 правоохоронців пішли до квартири чоловіка, а інші продовжували утримувати його в авто.

Аби підприємець передав представникам СБУ паролі від свого телефону, вони залякували його та погрожували застосуванням насилля. Водночас їхні напарники проникли до квартири чоловіка, викрали звідти 2 ноутбуки та планшет.

Тоді підприємця привезли до лісу поблизу Паркової дороги в Києві. Працівники катували чоловіка та наносили численні ушкодження тупими твердими предметами протягом 1,5 години.

Після цього один із правоохоронців вимагав у підприємця 200 тисяч доларів, той відмовив. Утримання продовжили у приміщенні Шевченківського управління поліції у Києві. Водночас факт арешту не фіксували офіційно.

Згодом чоловік таки погодився дати співробітникам СБУ 80 тисяч доларів та зателефонував дружині. Вона з електронного гаманця їм 7 біткойнів, що було еквівалентно цій сумі.

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На "затриманого" склали рапорт

Після цього старший оперуповноважений Волков B.C. склав рапорт про затримання чоловіка на Майдані Незалежності. У документі він зазначив, що той перебуває у розшуку та потребує екстрадиції до Росії.

Співробітникам кібердепартаменту повідомили про підозри

Наприкінці серпня співробітникам кібердепартаменту СБУ повідомили про підозри за багатьма статтями.

заступнику начальника 1 управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;

начальнику відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки управління СБУ в Сумській області;

старшому оперуповноваженому 3 відділу 1 управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Слідство загалом перевіряє причетність до справи 8 співробітників відомства.

У лютому 2021 року ДБР провело обшуки за місцями проживання фігурантів. Наразі їм обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та їх відсторонили від займаних посад.

Важливо! Редакція 24 каналу зв'язалася з пресслужбою СБУ та очікує на офіційний коментар щодо цієї ситуації.