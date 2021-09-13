Об инциденте издание сообщает со ссылкой на собственные источники и постановление Печерского райсуда Киева от 28 августа 2021 года.

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В кибердепартаменте СБУ создали преступную группу

Государственное бюро расследований установило причастность сотрудников кибердепартамента СБУ к незаконному завладению деньгами предпринимателя, занимавшегося торговлей криптовалютой на биржах.

Злоумышленники, "обладая проверенной информацией, что предприниматель имеет значительные деньги, создали преступную группу, в которую вошел руководящий состав СБУ". Затем, по информации издания, они решили украсть криптовалюту у мужчины.

Представители СБУ похитили и пытали человека

Инцидент произошел еще 1 октября 2020 года. Тогда посреди дня в Киеве, на улице Михайловской действующие сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю, применили к нему грубую физическую силу и затолкали его в салон Volkswagen Т5.

Далее сотрудники СБУ забрали ключи от квартиры и телефон предпринимателя. После этого 2 правоохранителей пошли в квартиру мужчины, а другие продолжали удерживать его в авто.

Чтобы предприниматель передал представителям СБУ пароли от телефона, они запугивали его и угрожали применением насилия. В то же время их напарники проникли в квартиру мужчины, украли оттуда 2 ноутбука и планшет.

Тогда предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. Работники пытали мужчину и наносили многочисленные повреждения тупыми твердыми предметами в течение 1,5 часа.

После этого один из правоохранителей требовал у предпринимателя 200 тысяч долларов, тот отказал. Удержание продолжили в помещении Шевченковского управления полиции в Киеве. В то же время факт ареста не фиксировали официально.

Впоследствии мужчина все же согласился дать сотрудникам СБУ 80 тысяч долларов и позвонил жене. Она с электронного кошелька перевела им 7 биткойнов, что было эквивалентно этой сумме.

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На "задержанного" составили рапорт

После этого старший оперуполномоченный Волков B.C. составил рапорт о задержании мужчины на Майдане Незалежности. В документе он отметил, что тот находится в розыске и требует экстрадиции в Россию.

Сотрудникам кибердепартамента сообщили о подозрениях

В конце августа сотрудникам кибердепартамента СБУ сообщили о подозрениях по многим статьям.

заместителю начальника 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;

начальнику отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности управления СБУ в Сумской области;

старшему оперуполномоченному 3 отдела 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Следствие в целом проверяет причастность к делу 8 сотрудников ведомства.

В феврале 2021 года ГБР провело обыски по местам жительства фигурантов. Теперь им выбрали меры пресечения в виде домашнего ареста и их отстранили от занимаемых должностей.

Важно! Редакция 24 канала связалась с пресс-службой СБУ и ожидает официальный комментарий по этой ситуации.