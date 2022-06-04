Окупанти випустили по Одещині ракету Х-59: нові деталі обстрілу

Російські вбивці продовжують обстрілювати Одеську область. Вранці вони завдали удар крилатою ракетою повітряного базування.

Про це повідомили 4 червня в оперативному командуванні "Південь". Пуск ракети Х-59 здійснили з літаків стратегічної авіації.

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"Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", – повідомили у командуванні.



Після обстрілу виникли пожежі / Фото ОК "Південь"



Ще один об'єкт, який "денацифікували" росіяни / Фото ОК "Південь"



Обстріл трапився вранці 4 червня / Фото ОК "Південь"



Момент ліквідації пожежі / Фото ОК "Південь"



Що росіяни роблять з Одещиною / Фото ОК "Південь"

Небезпека на Одещині

В Одеській Області збільшується кількість постраждалих через нехтування безпекою щодо мін. Люди підриваються на вибухонебезпечних предметах. Місцева влада закликає не відпочивати на узбережжях та не купатися в морі.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що правоохоронці постійно знаходять у воді та знешкоджують міни. За його словами, лише за останній тиждень вдалось знайти 5 мін. Попри це люди таки йдуть до моря.

Просив би все-таки цього не робити. Витягають "іхтіандрів" з води й здають поліції. Відповідно, складають протоколи і є певні напрацювання,

– сказав Братчук.

Також він додав, що біля табличок, які повідомляють про мінну небезпеку, фотографуються батьки з дітьми. Братчук закликав не робити так і планувати відпочинок після перемоги..

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Обстріл 4 червня

Окупанти влучили по території сільськогосподарського підприємства та складах на Одещині. Жодних військових об'єктів там не було. Повідомлення про пожежу у Державній службі з надзвичайних ситуацій отримали о 05:35. Рятувальники змогли о 06:05 локалізувати загоряння, а за пів години повністю ліквідувати.

Двох постраждалих госпіталізували у лікарню. Їхній стан стабільний.

Росія прагне загарбати Одесу

Французький президент вкотре подзвонив Володимиру Путіну. Він просив погодити в ООН резолюцію щодо розблокування порту Одеси. Це потрібно для транспортування зерна. Проте політолог Ігор Чаленко вважає, що росіяни чекають, коли з Одеси знімуть оборону, й хочуть висадити там десант.