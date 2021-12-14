Під Ізмаїлом браконьєри вбили лань, яку лише поселили на острові

У селі Ліски браконьєри застрелили молоду лань, яку місяць тому тільки привезли на острів Єрмаків. Про жахливий злочин стало відомо 13 грудня.

Активісти організації, яка займається захистом природи, розповіли, що тварина не боялася людей і стала легкою здобиччю зловмисників. У селі вона опинилися, перепливши Дунай.

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Порятунок спізнився

Небайдужі мешканці Лісків попередили орендарів острову, що лань опинилася у них в селі й попросили забрати її, аби вберегти від горе-мисливців. Однак зробити це так і не встигли – браконьєри вбили її серед села і там же розібрали на м'ясо.

Лань привезли на острів Єрмаків із Харкова в межах спрівпраці між Rewilding Ukraine та "Фельдман Екопарком".

В нашій країні існують закони, які захищають тварин та дику природу, але до покарання справа часто не доходить, і винні у скоєнні злочинів проти природи почуваються безкарними. Наші колеги з "WWF-Україна" зараз працюють над запобіганням таким злочинам, щиро підтримуємо їхні зусилля!

– написали захисники природи.

Нелюди відзначалися не раз

Після звернення у поліцію зловмисників вдалося швидко знайти. Як пише "Бесарабія Inform", вони навіть не намагалися заперечувати причетність до вбивства лані й у всьому зізналися.

Браконьєрами виявилися місцеві селяни – Сергій Хлюстін 1991 року народження, Микола Кошельник 1995 року народежння та їхній спільник, який допомогав вивзети убиту тварину й розробити її. У першого чоловіка правоохоронці вилучили обріз рушниці ІЖ-43 та патрони до нього.

Крім того, наразі поліція преевіряє причетність затриманих молодиків до не менш моторошного вибвства тварин у лютому – березні 2021 року. Тоді вони нібито влаштували масове знищення вагітних коней та корів на острові Єрмаків.



Лань перепливла Дунай і стала жертвою браконьєрів у селі Ліски / Фото Богдана Боєва

Там знайшли останки шістьох тварин, серед яких – кобила з ненародженим лошам, кілька маленьких лошат та вагітна корова.

Особливо шокує те, що одну з корів браконьєри вбили і розібрали на м'ясо на очах у маленького теляти з пуповиною.

Просячи вибачення на камеру за випадок із ланню, зловмисники благали прощення і виправдовували свої дії незнанням того, що лань була ручною. Мовляв, якби це було відомо, вони би не вбивали.



Браконьєрами виявилися місцеві селяни / Фото "Бесарабії Inform"

Як покарають "голодних"

Тепер зловмисникам за незаконне полювання загрожує до п'яти років за ґратами. Крім того, за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами їх можуть позбавити волі ще на 3 – 7 років.

Від бракноньєрів страждають не лише тварини

У селі Обуховичі на Київщині 44-річний зловмисник намагався незаконо полювати на диких тварин. Йому спробували завадити двоє хлопців. Зрештою між ними виникла сутичка.

У процесі 19-річний юнак намагався відібрати у браконьєра рушницю, але в якийсь момент вона раптово вистрілила. Куля влучила в ногу 17-річному підлітку.

Вибачення браконьєрів за вбивство лані: відео

Текст публікації Rewilding Ukraine:

На жаль, не завжди виходить ділитися з вами гарними новинами. Сьогодні новини сумні. Одна з ланей європейських, які були нещодавно випущені на острів Єрмаків, перепливла Дунай та потрапила до села Ліски. Жителі села бачили тварину, яка не боялася та близько підходила до людей, вони передали інформацію орендарям острова, щоб забрали тварину назад. Але повернути її не встигли…

Дуже прикро, що не всі люди з повагою ставляться до природи. Молоду лань вбили просто у селі, м'ясо забрали. Після заяви в поліцію винуватців знайшли, вони зізналися у скоєному. Ми будемо слідкувати за розглядом справи і поінформуємо вас про результати.

У нашій країні існують закони, які захищають тварин та дику природу, але до покарання справа часто не доходить, і винні у скоєнні злочинів проти природи почуваються безкарними. Наші колеги з "WWF-Україна" зараз працюють над запобіганням таким злочинам, щиро підтримуємо їхні зусилля!