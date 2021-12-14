Под Измаилом браконьеры убили лань, которую только поселили на острове

В селе Лески браконьеры застрелили молодую лань, которую месяц назад только привезли на остров Ермаков. Об ужасном преступлении стало известно 13 декабря.

Активисты организации, которая занимается защитой природы, рассказали, что животное не боялось людей и стало легкой добычей злоумышленников. В деревне оно оказалось, переплыв Дунай.

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Спасение опоздало

Неравнодушные жители Лесков предупредили арендаторов острова, что лань оказалась у них в селе и попросили забрать ее, чтобы уберечь от горе-охотников. Однако сделать это так и не успели – браконьеры убили ее среди деревни и там же разобрали на мясо.

Лань привезли на остров Ермаков из Харькова в рамках сотрудничества между Rewilding Ukraine и "Фельдман Экопарком".

В нашей стране существуют законы, которые защищают животных и дикую природу, но до наказания дело часто не доходит, и виновные в совершении преступлений против природы чувствуют себя безнаказанными. Наши коллеги из "WWF-Украина" сейчас работают над предотвращением таких преступлений, искренне поддерживаем их усилия!

– написали защитники природы.

Нелюди отличались не раз

После обращения в полицию злоумышленников удалось быстро найти. Как пишет "Бессарабия Inform", они даже не пытались отрицать причастность к убийству лани и во всем признались.

Браконьерами оказались местные крестьяне – Сергей Хлюстин 1991 года рождения, Николай Кошельник 1995 года рождения и их сообщник, который помогал вывезти убитое животное и разработать его. У первого мужчины правоохранители изъяли обрез ружья ИЖ-43 и патроны к нему.

Кроме того, в настоящее время полиция проверяет причастность задержанных молодых людей к не менее жуткому убийству животных в феврале – марте 2021 года. Тогда они якобы устроили массовое уничтожение беременных лошадей и коров на острове Ермаков.



Лань переплыла Дунай и стала жертвой браконьеров в селе Лески / Фото Богдана Боева

Там нашли останки шестерых животных, среди которых – кобыла с нерожденным жеребенком, несколько маленьких жеребят и беременная корова.

Особенно шокирует то, что одну из коров браконьеры убили и разобрали на мясо на глазах у маленького теленка с пуповиной.

Прося прощения на камеру за случай с ланью, злоумышленники умоляли прощение и оправдывали свои действия незнанием того, что лань была ручной. Мол, если бы это было известно, они бы не убивали.



Браконьерами оказались местные крестьяне / Фото "Бессарабии Inform"

Как накажут "голодных"

Теперь злоумышленникам за незаконную охоту грозит до пяти лет за решеткой. Кроме того, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами их могут лишить свободы еще на 3 – 7 лет.

От бракноньеров страдают не только животные

В селе Обуховичи Киевской области 44-летний злоумышленник пытался незаконно охотиться на диких животных. Ему попытались помешать двое парней. В конце концов между ними возникла стычка.

В процессе 19-летний юноша пытался отобрать у браконьера ружье, но в какой-то момент оно внезапно выстрелило. Пуля попала в ногу 17-летнему подростку.

Извинения браконьеров за убийство лани: видео

Текст публикации Rewilding Ukraine:

К сожалению, не всегда получается делиться с вами хорошими новостями. Сегодня новости печальные. Одна из ланей европейских, которые были недавно выпущены на остров Ермаков, переплыла Дунай и попала в село Лески. Жители села видели животное, которое не боялось и близко подходило к людям, они передали информацию арендаторам острова, чтобы забрали животное обратно. Но вернуть его не успели…

Очень обидно, что не все люди с уважением относятся к природе. Молодую лань убили прямо в деревне, мясо забрали. После заявления в полицию виновников нашли, они признались в содеянном. Мы будем следить за рассмотрением дела и проинформируем вас о результатах.

В нашей стране существуют законы, которые защищают животных и дикую природу, но до наказания дело часто не доходит, и виновные в совершении преступлений против природы чувствуют себя безнаказанными. Наши коллеги из "WWF-Украина" сейчас работают над предотвращением таких преступлений, искренне поддерживаем их усилия!