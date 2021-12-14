Активисты организации, которая занимается защитой природы, рассказали, что животное не боялось людей и стало легкой добычей злоумышленников. В деревне оно оказалось, переплыв Дунай.

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Спасение опоздало

Неравнодушные жители Лесков предупредили арендаторов острова, что лань оказалась у них в селе и попросили забрать ее, чтобы уберечь от горе-охотников. Однако сделать это так и не успели – браконьеры убили ее среди деревни и там же разобрали на мясо.

Обратите внимание! Лань привезли на остров Ермаков из Харькова в рамках сотрудничества между Rewilding Ukraine и "Фельдман Экопарком".

В нашей стране существуют законы, которые защищают животных и дикую природу, но до наказания дело часто не доходит, и виновные в совершении преступлений против природы чувствуют себя безнаказанными. Наши коллеги из "WWF-Украина" сейчас работают над предотвращением таких преступлений, искренне поддерживаем их усилия!

– написали защитники природы.

Нелюди отличались не раз

После обращения в полицию злоумышленников удалось быстро найти. Как пишет "Бессарабия Inform", они даже не пытались отрицать причастность к убийству лани и во всем признались.

Браконьерами оказались местные крестьяне – Сергей Хлюстин 1991 года рождения, Николай Кошельник 1995 года рождения и их сообщник, который помогал вывезти убитое животное и разработать его. У первого мужчины правоохранители изъяли обрез ружья ИЖ-43 и патроны к нему.

Кроме того, в настоящее время полиция проверяет причастность задержанных молодых людей к не менее жуткому убийству животных в феврале – марте 2021 года. Тогда они якобы устроили массовое уничтожение беременных лошадей и коров на острове Ермаков.



Лань переплыла Дунай и стала жертвой браконьеров в селе Лески / Фото Богдана Боева

Там нашли останки шестерых животных, среди которых – кобыла с нерожденным жеребенком, несколько маленьких жеребят и беременная корова.

Особенно шокирует то, что одну из коров браконьеры убили и разобрали на мясо на глазах у маленького теленка с пуповиной.

Прося прощения на камеру за случай с ланью, злоумышленники умоляли прощение и оправдывали свои действия незнанием того, что лань была ручной. Мол, если бы это было известно, они бы не убивали.



Браконьерами оказались местные крестьяне / Фото "Бессарабии Inform"

Как накажут "голодных"

Теперь злоумышленникам за незаконную охоту грозит до пяти лет за решеткой. Кроме того, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами их могут лишить свободы еще на 3 – 7 лет.

От бракноньеров страдают не только животные

В селе Обуховичи Киевской области 44-летний злоумышленник пытался незаконно охотиться на диких животных. Ему попытались помешать двое парней. В конце концов между ними возникла стычка.

В процессе 19-летний юноша пытался отобрать у браконьера ружье, но в какой-то момент оно внезапно выстрелило. Пуля попала в ногу 17-летнему подростку.

Извинения браконьеров за убийство лани: видео

Текст публикации Rewilding Ukraine:

К сожалению, не всегда получается делиться с вами хорошими новостями. Сегодня новости печальные. Одна из ланей европейских, которые были недавно выпущены на остров Ермаков, переплыла Дунай и попала в село Лески. Жители села видели животное, которое не боялось и близко подходило к людям, они передали информацию арендаторам острова, чтобы забрали животное обратно. Но вернуть его не успели…

Очень обидно, что не все люди с уважением относятся к природе. Молодую лань убили прямо в деревне, мясо забрали. После заявления в полицию виновников нашли, они признались в содеянном. Мы будем следить за рассмотрением дела и проинформируем вас о результатах.

В нашей стране существуют законы, которые защищают животных и дикую природу, но до наказания дело часто не доходит, и виновные в совершении преступлений против природы чувствуют себя безнаказанными. Наши коллеги из "WWF-Украина" сейчас работают над предотвращением таких преступлений, искренне поддерживаем их усилия!