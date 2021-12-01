По данным полиции, инцидент произошел 28 ноября. Охотник приехал в соседнее село и начал охоту. Прекратить незаконную деятельность браконьера решили местные жители, услышавшие выстрелы и увидевшие свет фонарика.

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Мирным способом разрешить конфликт мужчинам не удалось, поэтому между ними возникла драка.

Случайно подстрелил в ногу 19-летнего



Мужчина устроил нелегальную охоту в чистом поле / Фото полиции Киевской области

Как выяснили следователи, во время стычки 17-летний парень пытался забрать у охотника ружье, однако при этом раздался выстрел.

Пуля попала в ногу 19-летнему парню, однако это не помешало молодым людям отобрать у злоумышленника оружие.

После этого браконьера сильно поколотили.



Мужчина случайно подстрелил юношу из ружья / Фото полиции Киевской области

Медики скорой, работавшие на месте происшествия, госпитализировали охотника и пострадавшего от выстрела. Следователи задокументировали все обстоятельства инцидента и открыли два уголовных производства.

Браконьеру инкриминируют незаконное обращение с оружием, а юношам – нанесение легких телесных повреждений. Ружье и патроны к нему правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.