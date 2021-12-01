За даними поліції, інцидент стався 28 листопада. Мисливець приїхав до сусіднього села та почав полювання. Припинити незаконну діяльність браконьєра вирішили місцеві мешканці, які почули постріли та побачили світло ліхтарика.

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У мирний спосіб вирішити конфлікт чоловікам не вдалося, тому між ними виникла бійка.

Випадково підстрелив у ногу 19-річного



Чоловік влаштував нелегальне полювання у чистому полі / Фото поліції Київської області

Як з'ясували слідчі, під час сутички 17-річний хлопець намагався забрати у мисливця рушницю, однак при цьому пролунав постріл.

Куля потрапила у ногу 19-річному хлопцю, однак це не завадило юнакам відібрати у зловмисника зброю.

Після цього браконьєра добряче поколотили.



Чоловік випадково підстрелив юнака з рушниці / Фото поліції Київської області

Медики швидкої, які працювали на місці події, госпіталізували мисливця та постраждалого від пострілу. Слідчі задокументували всі обставини інциденту та відкрили два кримінальних провадження.

Браконьєру інкримінують незаконне поводження зі зброєю, а юнакам – нанесення легких тілесних ушкоджень. Рушницю та патрони до неї правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.