О совершении преступления стражи порядка узнали от медиков больницы, куда попал пострадавший. Полицейские сразу выехали в медицинское учреждение и выяснили, что мужчина получил ожоги в результате поджога.

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По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное производство.

Отомстили за то, что не отремонтировал мопед



50-летний мужчина горел в смотровой яме гаража / Фото полиции Киевщины

Следователи говорят, что нападение на 50-летнего мужчину из села Матюши произошло вечером 23 ноября.

Двое товарищей распивали с пострадавшим водку, но между ними возник спор. Касался он того, что приглашенный гость якобы обещал отремонтировать одному из них мопед, но не сделал этого.

37-летний владелец гаража схватил с полки стеклянную банку с бензином и вылил на голову оппоненту. 44-летний третий участник событий сразу же поджег пострадавшего зажигалкой и толкнул в обзорную яму.

В результате инцидента пострадавший получил около 14% ожогов головы и рук 2 и 3 степени.



Бензин на голову потерпевшему вылил 37-летний владелец гаража / Фото полиции Киевщины

Следователи задержали злоумышленников. Им уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Кроме того, суд избрал фигурантам производства меру пресечения в виде содержания под стражей.



44-летний злоумышленник поджег своего товарища / Фото полиции Киевской области

Если служители Фемиды признают обоих подозреваемых, им грозит от 7 до 10 лет заключения.