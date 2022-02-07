Хворіють більшість працівників: зафіксували спалах у міськраді Одеси

У мерії Одеси зафіксували значний сплеск захворюваності серед працівників. На лікарняному перебувають понад 50% із них.

Про це стало відомо під час апаратного засідання міськради 7 лютого. Дані про захворюваність оприлюднив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Найменше хворих у Департаменті охорони здоров'я

Мер акцентував на тому, що найбільше хворих у Департаменті комунального майна – 60%. В апараті мерії та департаменті економічного розвитку – занедужали понад 50% працівників.

Проте не всюди така погана ситуація. Для прикладу, у Департаменті охорони здоров'я міськради хворіє лише 7 осіб. Це становить 11% від всіх посадовців, що там працюють.

Хворіють люди, і як комусь може здатися дивним, хворіють і працівники міської ради. Ось у мене довідка про кількість хворих у наших підрозділах. Понад 50%, якщо підсумовувати, працівників на лікарняному. Десь більше, десь менше,

– розповів Труханов.

Наразі невідомо, скільки зі всіх посадовців інфікувалися коронавірусом. Адже, як зазначив мер, ці дані базуються на кількості лікарняних.

Інший спалах нещодавно

25 січня у Жовтневому райсуді Харкова повідомили, що практично припинили свою роботу. Це сталося, бо захворіли більшість працівників установи.

Мовиться про 16 людей із різними посадами – від консультантів до керівника апарату суду. У всіх захворілих діагностували ГРВІ.

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