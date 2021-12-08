Понад 100 років: найстарша одеситка вакцинувалася Pfizer

Найстаріша жителька Одеси Софія Цуркан отримала щеплення від коронавірусу. Жінці ввели вакцину Pfizer.

Щепили одеситку вдома. Про це домовилась її донька Ванда Цуркан.

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У Одесі щеплення від коронавірусу отримала 104-річна жінка

104-річна одеситка Софія Цуркан отримала першу дозу вакцини Pfizer. Місце, де зробили укол, не почервоніло. З моменту щеплення пройшло майже 8 годин. Самопочуття Софії не погіршилося,

– розповіла донька.

Також вона повідомила, що Pfizer вирішили вколоти тому, що самі вакциновані ним.

"Також нам порекомендували медики зробити щеплення саме ним. Ми давно хотіли це зробити, та нам говорили про те, що цією вакциною вдома не щеплять. Втім я змогла домовитися і додому приїхала лікарка моєї мами з медсестрою", – повідомила Ванда Цуркан.



104-річна жінка отримала щеплення від коронавірусу / Фото Суспільного

Наразі 104-річна одеситка чекає на другу дозу щеплення. Його мають надати жінці через 21 день.

Коротко про вакцинацію в Україні

7 грудня від коронавірусу в Україні вакцинувалось 199 765 людей, зокрема першу дозу отримали 79 270 людей, другу дозу – 120 495 людей.

Загалом з початку вакцинації в країні щепились 13 905 433 людини: з них – 13 905 431 отримали першу дозу, 12 042 233 – дві дози вакцини. Загалом провели 25 947 664 щеплення (і першою, і другою дозами).

Окрім того, в Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року, проте це не пов'язано з новим штамом коронавірусу Омікрон.

8 грудня у компанії Pfizer заявили, що 2 дози їхньої вакцини проти коронавірусу можуть не забезпечити достатнього захисту від штаму Омікрон. Запевнили, що захист покращується після бустерної дози.

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