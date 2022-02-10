Пожежники зняли жінку з кондиціонера одеської 5-поверхівки: відео порятунку

Одеський рятувальників 9 лютого викликали до одного з будинків міста на нетиповий інцидент. Там жінка вилізла на кондиціонер і не могла сама злізти.

Це сталося у п'ятиповерхівці на вулиці 1 Травня. Працівників ДСНС сповістили про це правоохоронці, які прибули туди першими.

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Як врятували цю жінку

Виклик надійшов о 19:08 та на місце події негайно виїхала автодрабина. Рятувальники побачили, що жінка стоїть на механізмі кондиціонера, який встановлений на висоті 3 поверху.

До неї підняли драбину та почалася операція порятунку. Один зі співробітників ДСНС піднявся туди й зняв потерпілу.

Раніше була схожа подія

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, 23 жовтня на висоту 4 поверху вибралася вагітна жінка та за сумісництвом багатодітна матір. Вона вилізла на дерево й не могла спуститися.

Тому довелося викликати рятувальників. Вони згодом констатували, що використали драбину заввишки аж 10 метрів. Також у ДСНС зазначили, що це вкрай спантеличило їхніх працівників. Мовляв, котів знімають часто, а це незвична подія.

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Читайте повний текст допису ДСНС Одещини:

09 лютого, о 19:08, до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у місті Чорноморськ по вулиці 1 Травня, на кондиціонері на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку знаходиться жінка, необхідна допомога рятувальників, щоб її зняти.

Фахівці ДСНС за допомогою автодрабини зняли жінку з кондиціонера та передали працівникам поліції та медикам.

Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 6 рятувальників.