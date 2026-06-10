Росія пошкодила два судна у Чорному морі під час атаки

Росія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини та акваторію Чорного моря. Внаслідок чого пошкоджень зазнали два цивільні вантажні судна під прапорами Панами та Барбадоса.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Наслідки російської атаки

Ще однією ціллю країни-агресорки була цивільна та енергетична інфраструктура регіону. На щастя, обидва інциденти обійшлися без постраждалих та загиблих.

Адміністрація морських портів України зазначає, що одне із суден прямувало до порту Великої Одеси для завантаження металу. Друге виходило з українського порту з партією пшениці.

Під час російської атаки на одному з них виникла пожежа, яку екіпаж зумів самостійно ліквідувати. Незважаючи на пошкодження інфраструктури судноплавства, рух кораблів не зупинявся.

Кіпер заявив, що під час ударів по півдню Одещини під обстріл потрапили цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура. Служби на місцях працюють над ліквідацією наслідків.

Останні російські удари по Одесі

Зранку 10 червня в Одеській МВА повідомили, що в місті пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки внаслідок російської атаки. Також відомо про трьох постраждалих: жінку та двох дітей 2016 і 2017 років народження.

Під час цієї атаки у багатоквартирний будинок в Приморському районі Одеси потрапив ударний безпілотник типу "Шахед", який не розірвався. Він містив 50 кілограмів вибухової речовини.