Массированная атака на Одессу: пострадали люди, в том числе дети

Одесса пережила массированную атаку в ночь на 27 апреля. К сожалению, пострадали мирные жители, в том числе дети.

24 Канал рассказывает, что известно о пострадавших и последствиях атаки.

Что известно о пострадавших в Одессе?

У ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро после массированной атаки на Одессу известно об 11 пострадавших, среди них – 2 ребенка. Это 10-летняя девочка и 1-летний мальчик.

Среди взрослых пострадали три женщины в возрасте 26 – 50 лет, шестеро мужчин 27 – 63 лет.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. С большинством также работали психологи.

Какие последствия атаки?

Известно, что Одессу атаковали более 50 ударных дронов. Больше всего пострадал Приморский район, разрушения также были в Хаджибейском и Киевском районах.

По данным прокуратуры, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: отель, фуникулер, склады, дачные дома, машины. В частности, разрушены два этажа в 4-этажном жилом доме, поврежден 15-й этаж 24-этажки, крыша 8-этажного жилого дома, 2 частных домовладения.

Во многих зданиях выбито остекление.

Повреждения получила также припортовая территория.

Куда еще целились россияне?