Недостижимые мечты, – Братчук отреагировал на новые посягательства России на Одессу

Россияне не оставляют намерений захватить Одесскую область. Однако для этого врагу нужно провести морскую, воздушную и наземную операции.

В частности, оккупанты продолжают атаковать Одессу ударными БПЛА. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 каналу, что России не удастся достичь своей цели.

Какие возможности России относительно Одессы?

Сергей Братчук рассказал, что вблизи Украины на Черном море нет боевых кораблей России, а "Калибры" расположены в Новороссийске, который сегодня является достижимым для украинских средств огневого поражения. Больших десантных кораблей осталось не так много. Несколько единиц использовались для логистики, обеспечения перевозок.

Обратите внимание! Ночью 13 мая Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине. Оккупанты применяют дроны, крылатые ракеты и баллистику, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. В ГУР сообщили, что атака может происходить в несколько волн. Таким образом враг отверг предложения о перемирии. В частности, взрывы раздаются и в Одессе.

Сегодня, 13 мая, Россия пытается атаковать портовую, припортовую инфраструктуру Одесского района. Однако работают украинские средства противовоздушной обороны, которые сбивают вражеские дроны.

Силы обороны сбили несколько единиц "Шахедов". Работают дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, классические средства ПВО. То есть несмотря на огромное давление с воздуха прежде всего враг не может получить какого-то преимущества, потому что процент сбития очень большой,

– подчеркнул спикер.

Враг атаковал промышленный объект в Одессе, есть последствия попаданий. Однако российские захватчики не получают тех успехов, на которые рассчитывают. Поэтому мечты Владимира Путина об Одесской области напрасны.

"Это недостижимые мечты, которые не осуществятся. Это не самоуспокоение, мы не пытаемся убедить, мол, все хорошо. Есть оборона, она совершенствуется на земле, в воздухе, на море. Я уверен, что на море стратегическая инициатива на стороне нашего государства, хотя битва за Черное море продолжается", – добавил Братчук.

Напомним, что, что 12 мая начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время Россия может осуществить массированную атаку на Украину. Ведь украинская разведка зафиксировала передислокацию российской тактической авиации и ее активность на аэродромах базирования. Врагу это нужно для того, чтобы уберечь самолеты от украинских БПЛА и обезопасить их от возможных атак. Поэтому украинцы должны оперативно реагировать на воздушную тревогу.

Атака на Одесскую область 13 мая: что известно?

В ночь на 13 мая россияне массированно атаковали ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. Оккупанты осуществляли атаку в несколько волн, есть повреждения складских и хозяйственных помещений. В результате попаданий возникли локальные пожары, которые спасатели оперативно потушили.

В то же время в жилом дворе Одессы после атаки вспыхнул пожар. Обломки вражеского дрона упали на крышу девятиэтажного жилого дома и повредили более 200 окон. Огонь охватил несколько автомобилей, которые были припаркованы возле многоэтажки.

К сожалению, есть двое пострадавших, которым оказывают необходимую помощь. Информацию об их состоянии и возможных других пострадавших уточняют. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Кроме того, в Белгороде-Днестровском в результате падения обломков беспилотника была повреждена крыша трехэтажного жилого дома, возник пожар. Информации о пострадавших нет, на месте работает ГСЧС.