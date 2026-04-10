Почти всю ночь враг терроризировал Одессу: какие последствия атаки

В ночь на 10 апреля вражеские войска продолжили террор Одессы беспилотниками. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом информирует начальник МВА Сергей Лысак.

Какие последствия атаки на Одессу?

С начала суток 10 апреля и до 6 утра в направлении Одессы двигалось немало вражеских ударных дронов. К счастью, этой ночью жилая застройка города не получила повреждений.

Почти всю ночь враг атаковал наш город беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой,

– сообщил Лысак.

Впрочем, он отметил, что вражеские дроны попали в объект инфраструктуры.

По словам главы МВА, информация о пострадавших пока не поступала.

Заметим, что воздушная атака на Россию продолжается до сих пор, поэтому призываем всех оставаться в безопасных местах.

К слову! Оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Недавно Forbes писали о новой тактике россиян в воздушных атаках. Враг планирует внедрить систему "роев дронов". Это должно уменьшить вовлеченность личного состава и увеличить эффективность ударов по Украине. Собственно, тактика предусматривает управление несколькими беспилотниками одним оператором. Российское командование ищет способ прорвать так называемые украинские "зоны поражения".

Сейчас полноценных "роев" нет, однако Россия активно инвестирует в интеграцию искусственного интеллекта в навигацию, использование компьютерного зрения и эксперименты с сетевыми операциями дронов.

