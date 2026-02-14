Россия цинично всадила по жилому дому в Одессе: погибла женщина

В ночь на 14 февраля российские войска терроризировали Одесскую область и били по мирным объектам. В результате удара дрона в жилой дом – погибла женщина.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер и начальник Одесского МВА Сергей Лысак.

Какие последствия вражеской атаки на Одесскую область?

Утром 14 февраля стало известно о трагических последствиях российского обстрела Одесской области.

В результате удара беспилотником по одноэтажному жилому дому погибла женщина 1950 года рождения – ее тело обнаружили спасатели под завалами разрушенного дома.

Вражеский ударный дрон повредил крышу одноэтажного дома. После попадания вспыхнул масштабный пожар, впрочем чрезвычайники сработали оперативно и ликвидировали возгорание.

Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы – ГСЧС, медики и коммунальщики. Правоохранители документируют очередное военное преступление страны-агрессора против мирного населения.

Сергей Лысак сообщил, что для жителей развернут оперативный штаб, где можно получить необходимую помощь и консультации по выплатам за разрушенное или поврежденное жилье.

Где еще зафиксировали последствия обстрела в ночь на 14 февраля?