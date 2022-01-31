"С болью в сердце": в Одесской области похоронили гвардейца, погибшего в стрельбе на "Южмаше"

В городе Березино Одесской области прошла церемония прощания с еще одним гвардейцем, который погиб во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре. Александру Драгану было всего 24 года.

Об этом сообщили в 11 бригаде Нацгвардии 31 января. Служащие выразили искренние соболезнования родным погибшего.

К теме "Был хорошим человеком": близкие поделились воспоминаниями об убитых в Днепре нацгвардейцах

Пришло много неравнодушных

Церемония погребения прошла с воинскими почестями и оркестром. Туда приехало много знакомых, родных и побратимов Александра.

Командование Национальной гвардии и весь личный состав, с болью в сердце выражает родителям и близким погибшего искреннее сочувствие. Вечная память гвардейцу,

– сказали в 11 бригаде Нацгвардии.

Также служащие добавили фото с похорон. На них заметно, что попрощаться с мужчиной пришло много неравнодушных земляков.

Церемония похорон Александра Драгана / Фото 11 бригады Нацгвардии

30 января сообщили, что в Херсонской области и в Днепре простились с несколькими другими погибшими. Их похоронили в разных местах:

Старшего лейтенанта и начальника караула Александра Буганова на родине, в маленьком селе Подо-Калиновка.

Старшего солдата 21-летнего Артема Левковского похоронили в родном городе Алешки. В воинской части он остался служить после срочной службы. По собственному желанию прошел специальные курсы и стал кинологом.

А старшего солдата Леонида Черника в последний путь провели в Каховке. Ему было всего 19 лет. До конца службы парню осталось 3 месяца.

Также другую жертву Рябчука, 35-летнюю контролера КПП "Южмаш" Вера Лебединец – похоронили в Днепре.

Читайте полный тест сообщения 11 бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии Украины:

Сегодня, в городе Березино Одесской области, родственники, друзья, собратья-нацгвардейцы и более сотни сочувствующих граждан с болью в сердце прощались с гвардейцем Александром Драганом, который погиб на территории Днепровского завода "Южмаш" от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью. Александру было всего 24 года…

Командование Национальной гвардии и весь личный состав, с болью в сердце выражает родителям и близким погибшего искреннее сочувствие.

Вечная память гвардейцу!

Как прошло прощание с тремя гвардейцами на Херсонщине: смотрите видео