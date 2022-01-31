"З болем у серці": на Одещині поховали гвардійця, який загинув у стрілянині на "Південмаші"

У місті Березино, що на Одещині, пройшла церемонія прощання зі ще одним гвардійцем, який загинув під час стрілянини на "Південмаші" в Дніпрі. Олександру Драгану було лише 24 роки.

Про це повідомили у в 11 бригаді Нацгвардії 31 січня. Службовці висловили щирі співчуття рідним загиблого.

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Прийшло багато небайдужих

Церемонія поховання пройшла з військовими почестями та оркестром. Туди приїхали багато знайомих, рідних і побратимів Олександра.

Командування Національної гвардії та весь особовий склад, з болем у серці висловлює батькам і близьким загиблого щире співчуття. Вічна пам'ять гвардійцю,

– сказали в 11 бригаді Нацгвардії.

Також службовці додали фото з похорону. На них помітно, що попрощатися з чоловіком прийшло багато небайдужих земляків.

Церемонія поховання Олександра Драгана / Фото 11 бригади Нацгвардії

30 січня повідомили, що на Херсонщині та в Дніпрі попрощалися з кількома іншими загиблими. Їх поховали в різних місцях:

Старшого лейтенанта і начальника варти Олександра Буганова на батьківщині, в маленькому селі Подокалинівка.

Старшого солдата 21-річного Артема Левківського поховали в рідному місті Олешки. У військовій частині він залишився служити після строкової служби. За власним бажанням пройшов спеціальні курси й став кінологом.

А в старшого солдата Леоніда Черніка в останню путь провели в Каховці. Йому було всього 19 років. До кінця служби хлопцеві залишалося 3 місяці.

Також 2 іншу жертву Рябчука, 35-річну контролерку КПП "Південмашу" Віру Лебединець – поховали у Дніпрі.

Читайте повний тест допису 11 бригади імені Михайла Грушевського Нацгвардії України:

Сьогодні, у місті Березино Одеської області, родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та понад сотні співчуваючих громадян із болем в серці прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув на території Дніпровського заводу "Південмаш" від вогнепальних поранень, несумісних з життям. Олександру було лише 24 роки…

Командування Національної гвардії та весь особовий склад, з болем у серці висловлює батькам і близьким загиблого щире співчуття.

Вічна пам'ять гвардійцю!

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