Загинув Олександр Буганов

Старший лейтенант і начальник варти Олександр Буганов був родом з маленького села Подокалинівка. Там мешкають його батьки та дружина. Без батька залишились 2 дітей.

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На життя Олександра припали непрості випробування. Він служив у зоні АТО, пройшов через Іловайськ, 4 місяці був у полоні. Про ті часи у день прощання згадували його односельці.



На Херсонщині попрощались з загиблими нацгвардійцями / Фото 24 каналу

Після визволення з полону Олександр Буганов вступив до академії, а згодом його направили у Дніпро. На той час за його плечима вже була служба в Херсонській військовій частині Нацгвардії.

Ми з Олександром разом служили у військовій частині. Він був моїм підлеглим. Разом з ним були в зоні операції об'єднаних сил. Багато разів спілкувалися, дружили сім'ями, дуже порядна, хороша людина. Василь Карась Знайомий загиблого

Похорон Артема Левківського

Сотні людей прийшли попрощатися з 21-річним Артемом Левківським. Старшого солдата поховали в місті Олешки, де він народився і виріс. У військовій частині Артем залишився служити після строкової служби.

За власним бажанням пройшов спеціальні курси і став кінологом. Знайомі Артема розповідають, що чотирилапих він любив з дитинства.

Він хотів у Держприкордонслужбу, хотів підписати контракт. Спілкувались з ним. Постійно був на позитиві, добрий, веселий, чуйна людина,

– розповів знайомий загиблого Анатолій Спільний.

У Каховці поховали 19-річного солдата

Старшого солдата Леоніда Черніка в останню путь провели у Каховці. Йому було всього 19 років. До кінця служби хлопцеві залишалося 3 місяці. Маючи фах електрозварювальника, після армії Леонід планував піти на роботу, аби допомагати своїм батькам.



Нацгвардійців провели у останню путь / Фото 24 каналу

Ще двох жертв Рябчука – 24-річного нацгвардійця Олександра Драгана та 35-річну контролерку КПП "Південшаму" Віру Лебединець – поховали у Дніпрі.

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