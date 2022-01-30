Погиб Александр Буганов

Старший лейтенант и начальник караула Александр Буганов был родом из маленькой деревни Подо-калиновка. Там живут его родители и жена. Без отца остались 2 детей.

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На жизнь Александра выпали непростые испытания. Он служил в зоне АТО, прошел через Иловайск, 4 месяца был в плену. О тех временах в день прощания вспоминали его односельчане.

В Херсонской области простились с погибшими нацгвардейцами / Фото 24 канала

После освобождения из плена Александр Буганов поступил в академию, а затем его направили в Днепр. На то время за его плечами уже находилась служба в Херсонской воинской части Нацгвардии.

Мы вместе с Александром служили в воинской части. Он был моим подчиненным. Вместе с ним находились в зоне Операции Объединенных сил. Много раз общались, дружили семьями, очень порядочный, хороший человек. Василий Карась Знакомый погибшего

Похороны Артема Левковского

Сотни людей пришли проститься с 21-летним Артемом Левковским. Старшего солдата похоронили в Алешки, где он родился и вырос. В военной части Артём остался служить после срочной службы.

По собственному желанию прошел специальные курсы и стал кинологом. Знакомые Артема рассказывают, что четырехлапых он любил с детства.

Он хотел в Госпогранслужбу, хотел подписать контракт. Общались с ним. Постоянно был на позитиве, добрый, веселый, отзывчивый человек,

– рассказал знакомый погибшего Анатолий Спильный.

В Каховке похоронили 19-летнего солдата

Старшего солдата Леонида Черника в последний путь провели в Каховке. Ему было всего 19 лет. До конца службы парню оставалось 3 месяца. Имея специальность электросварщика, после армии Леонид планировал пойти на работу, чтобы помогать своим родителям.

Нацгвардейцев провели в последний путь / Фото 24 канала

Еще двух жертв Рябчука – 24-летнего нацгвардейца Александра Драгана и 35-летнюю контролера КПП "Южный" Веру Лебединец – похоронили в Днепре.

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