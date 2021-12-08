Больше 100 лет: старейшая одесситка вакцинировалась Pfizer

Самая старая жительница Одессы София Цуркан получила прививку от коронавируса. Женщине введена вакцина Pfizer.

Привакцинировали одесситку дома. Об этом договорилась дочь Ванда Цуркан.

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В Одессе прививку от коронавируса получила 104-летняя женщина

104-летняя одесситка София Цуркан получила первую дозу вакцины Pfizer. Место, где сделали укол, не покраснело. С момента прививки прошло около 8 часов. Самочувствие Софии не ухудшилось,

– рассказала дочь.

Также она сообщила, что Pfizer решили уколоть потому, что сами вакцинированы им.

"Также нам порекомендовали медики сделать прививку именно им. Мы давно хотели это сделать, но нам говорили о том, что этой вакциной дома не прививают. Впрочем, я смогла договориться и домой приехала врач моей мамы с медсестрой", – сообщила Ванда Цуркан.

104-летняя женщина получила прививку от коронавируса / Фото Суспільного

Сейчас 104-летняя одесситка ждет второй дозы прививки. Ее должны предоставить женщине через 21 день.

Коротко о вакцинации в Украине

7 декабря от коронавируса в Украине вакцинировалось 199 765 человек, в том числе первую дозу получили 79 270 человек, вторую дозу – 120 495 человек.

Всего с начала вакцинации в стране вакцинировалось 13 905 433 человека: из них – 13 905 431 получили первую дозу, 12 042 233 – две дозы вакцины. В общей сложности провели 25 947 664 прививки (и первой, и второй дозами).

Кроме того, в Украине планируют запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года, однако это не связано с новым штаммом коронавируса Омикрон.

8 декабря в компании Pfizer заявили, что 2 дозы вакцины против коронавируса могут не обеспечить достаточной защиты от штамма Омикрон. Заверили, что защита улучшается после бустерной дозы.

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