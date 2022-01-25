Бросали о стену: одесские подростки поиздевались над мертвым попугаем – жуткое видео

Школьники из Одессы решили поиздеваться над умершим попугаем. Мальчики бросали птичку о стену.

Видеоролик с жестоким обращением одесситов выложили в местном телеграм-канале. Как видно на записи, птица уже умерла.

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Издевательство над попугаем

Один из парней держал в руке тело попугая. Он продемонстрировал, что птица неживая, и сильно потряс ею из стороны в сторону.

Сразу после этого он с силой бросил попугая о стену. Тельце громко ударилось об нее и отлетело на пол.

В Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными. Кроме запрета издевательств над ними и штрафов, теперь шкуродерам грозит до 8 лет за решеткой.

Друг жестокого подростка снимал все на видео. Они вместе громко смеялись над происходящим.

Можно только догадываться, сколько раз малолетние одесситы повторили эту процедуру. Неизвестно также, умер ли попугай сам или насильственной смертью.

В полиции Одесской области пока не обнародовали официальный комментарий относительно ситуации.

Школьники из Одессы поиздевались над телом попугая: смотрите видео 18+ (Не рекомендуется к просмотру детям и людям с неустойчивой психикой!)

Закон о защите животных

Осенью 2021 года в Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351. За жестокое обращение с животными усилили административную и уголовную ответственность.

Что предусматривает закон о защите животных / Инфографика 24 канала

Законодательство предусматривает защиту животных от избиения, отравления, дрессировки, фотографирования за деньги и т.д. Четвероногих также нельзя оставлять самих в общественных местах.

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