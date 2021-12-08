Хотят вернуть коммунистическое название проспекту Небесной Сотни в Одессе

В Одесском горсовете в очередной раз заговорили о возвращении старого коммунистического названия проспекту Небесной Сотни. Однако такая инициатива понравилась не всем.

Об этом говорили на сессии городского совета, которая состоялась 8 декабря. Однако мэр Одессы Геннадий Труханов практически сказал, что это бессмысленно.

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"Такое уже было"

О необходимости вернуть название "проспект Жукова" говорил депутат Николай Скорик. Мэр сказал, что всецело поддерживает такую идею. Но тоже указал на то, что это уже пытались сделать.

Суд отменил аналогичное решение в Харькове. Мы провели слушания, их решение тоже отменили. Мы вернемся снова на исходную позицию,

– отметил Труханов.

Однако, следует отметить, что большинство депутатов возмутились предложением отменить декоммунизацию. Однако это все же могут впоследствии выдвинуть на голосование.

Когда впервые об этом говорили

Труханов обещал вернуть декомунизованным улицам названия в рамках своей предвыборной кампании в 2020 году. Впоследствии он таки распорядился созвать соответствующие общественные слушания.

Идею переименования одобрила историко-топонимическая комиссия горсовета и прошли общественные слушания. Они проходили в формате "интернет-конференции" 4 декабря того же года.

Инициативу мэра поддержали 463 человека, а против были только 250 опрошенных. Следует отметить, что право голоса было у 700 тысяч одесситов.

Как это оспаривали в суде

Местная ячейка партии "Европейская солидарность" и Украинский институт национальной памяти подали иск в суд относительно этого "коммунизирования". Они акцентировали, что возвращение старого названия проспекта Небесной Сотни является нарушением закона. А именно, закона Украины об осуждении советского и нацистского тоталитарных режимов.

В суде просили отменить решение Труханова о созыве этих общественных слушаний. Авторы ходатайства апеллировали к закону Украины об осуждении советского и нацистского тоталитарных режимов.

Завершилась история тем, что слуги Фемиды все же согласились с истцами. 25 августа Одесский окружной админсуд отменил скандальные переименования.