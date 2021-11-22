Из-за тумана нарушилась работа аэропорта "Одесса": отменили уже несколько рейсов

В Одессе вечером 22 ноября в городе появился густой туман, из-за которого значительно ухудшилась видимость. В сети сообщают, что именно из-за этого нарушилась работа Одесского аэропорта.

Сейчас уже известно о 5 бортах, которые не смогли улететь или приземлиться. Информацию о них разместили на официальном табло аэропорта.

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Какие рейсы отменили

Администрация аэропорта "Одесса" сообщила, что за этот день отменили прибытие 2 рейсов из Стамбула – в 11:00 и в 21:00.



Самолеты, которые не приземлились 22 ноября / Скриншот табло аэропорта

Соответственно эти же самолеты не смогли и вылететь из аэропорта. Их отправление было запланировано на 12:05, а также на 21:50. Также отменили отправление рейса Одесса – Варшава, который должен был вылететь в 18:35.



Самолеты, что не смогли вылететь / Скриншот табло аэропорта

Что пишут в сети

В телеграмме "Новости Одесса" обнародовали немного другие данные. Там сообщили, что самолет компании Ryanair рейса Гданьск – Одесса не смог приземлиться в одесском аэропорту, хоть и был уже рядом.

Мол, сначала он ушел в зону ожидания, однако командир лайнера решил, что безопасное приземление невозможно. Поэтому судно направилось в румынский аэропорт "Констанца".

Также там якобы приземлился другой самолет авиакомпании Ryanair – рейс Бергамо – Одесса. Однако пока это официально не подтверждали.