Призывал к введению войск: экс-депутата из Одесской области будут судить за госизмену и работу на Россию

В суд направили дело одесского экс-депутата, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В чем обвиняют экс-депутата?

По данным следствия, в конце февраля 2014 года обвиняемый совместно с представителями пророссийских политических сил организовал в Одессе массовое мероприятие, где звучали призывы о введении войск России в Украину под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Фигурант поддерживал постоянную связь с представителями России, передавал информацию об общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных пророссийских организаций.

Также обвиняемый публично поддерживал проведение незаконного "референдума" по присоединению Крыма к России и призвал к реализации подобного сценария в Одессе,

– говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, во время пребывания в России он участвовал в публичных мероприятиях и открыто поддерживал действия государства-агрессора. Его деятельность также координировалась с представителями российских властных структур.

Сейчас обвиняемый находится под стражей: на его имущество наложили арест с целью дальнейшей конфискации.

Обратите внимание! Издание "Главком" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о депутате Валентине Чернове.

