Призывал к введению войск: экс-депутата из Одесской области будут судить за госизмену и работу на Россию
- Экс-депутата из Одесской области обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины за сотрудничество с Россией.
- Он организовал массовые мероприятия в Одессе с призывами к вводу российских войск и поддерживал незаконный "референдум" о присоединении Крыма к России.
В суд направили дело одесского экс-депутата, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
В чем обвиняют экс-депутата?
По данным следствия, в конце февраля 2014 года обвиняемый совместно с представителями пророссийских политических сил организовал в Одессе массовое мероприятие, где звучали призывы о введении войск России в Украину под предлогом "защиты русскоязычного населения".
Фигурант поддерживал постоянную связь с представителями России, передавал информацию об общественно-политической ситуации в регионе и координировал деятельность подконтрольных пророссийских организаций.
Также обвиняемый публично поддерживал проведение незаконного "референдума" по присоединению Крыма к России и призвал к реализации подобного сценария в Одессе,
– говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, во время пребывания в России он участвовал в публичных мероприятиях и открыто поддерживал действия государства-агрессора. Его деятельность также координировалась с представителями российских властных структур.
Сейчас обвиняемый находится под стражей: на его имущество наложили арест с целью дальнейшей конфискации.
Обратите внимание! Издание "Главком" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о депутате Валентине Чернове.
